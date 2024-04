Albenga, Porro (Lega): “Tomatis ha la memoria corta, la Regione gli va bene solo a momenti”

Albenga. “Il sindaco usa i social per attaccare la minoranza in Consiglio comunale e la Regione, usando il pretesto del CPR. Tomatis però, soffre di memoria corta. La Regione ha fatto molto per Albenga. Ha assegnato al Comune 5 milioni di euro per la difesa costiera; lo stesso sindaco e vicesindaco si sono rivolti alla Regione per avere fondi per la manifestazione ‘Fior d’Albenga’, 25.000 gli euro assegnati ed è stato cofinanziato anche il Palio storico dei Rioni”. Lo dice in una nota Cristina Porro, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ad Albenga.

“Regione ha dato fondi per il rifacimento dell’argine del Centa – spiega – dopo la croce bianca, un progetto che il Comune ha sbagliato facendo allungare molto i tempi dei lavori. Per almeno tre volte, in altrettanti eventi calamitosi, Tomatis non ha fatto richiesta danni per l’argine di Bastia e alla fine la Regione lo ha finanziato con un 1.100.000 €. Regione ha anche risolto un problema urbanistico al Comune, legato alla sede della croce Bianca. La Regione gli ha dato 2 milioni e 250 mila euro per la messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, il primo caso di mitigazione del rischio idraulico sulla piana di Albenga da che si ricordi”.

E aggiunge Porro: “Regione gli ha consentito di fare una pista ciclabile nel fiume Centa con un’autorizzazione che prevede che, nel caso in cui debbano essere svolti interventi in argine, il Comune dovrà eliminare la pista a proprie spese. La Regione va bene a Tomatis solo a momenti, mentre in altri, il sindaco di Albenga, sembra trovare più conveniente avere lunghi attimi di dimenticanza”.