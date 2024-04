Albenga, performance d’arte all’interno della mostra Chickens

Albenga. Dal 29 marzo, la Torre Civica di Albenga, ospita la mostra fotografica Chickens di Emanuela Colombo a cura di Emanuele Mei.

I soggetti delle fotografie sono galline allevate da un gruppo di amanti dei polli che ha iniziato a ricercare esemplari quasi estinti, gli allevatori di queste razze originarie competono in gare di bellezza, nelle quali ogni animale e’ giudicato in base a dimensione, forma, colore, piumaggio, caratteristiche definite e specifiche per ogni singola tipologia.

Su invito del curatore e della Fondazione Oddi, in data 10 aprile alle ore 15,30 il piano espositivo si arricchirà di un evento di arte performativa, i protagonisti sono gli alunni del corso di disegno diretto dall’artista ingauna Barbara Furfari, che per l’occasione realizzeranno degli elaborati grafici, per due ore anch’essi faranno parte dell’installazione espositiva (le opere realizzate rimarranno in

esposizione fino al termine della mostra).