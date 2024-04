Albenga. Inaugurato oggi pomeriggio il point elettorale del candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio, alla presenza di numerosi sostenitori, cittadini e rappresentanti delle forze politiche che lo sostengono. Taglio del nastro e brindisi dopo il breve discorso di Podio. “Si respira aria di vittoria“, ha esclamato con enfasi un entusiasta Diego Distilo. Nicola Podio ha sottolineato come siano l’ascolto e l’attenzione ai problemi di tutti i cittadini e la passione per la politica a muovere le sue azioni e la determinazione a cambiare passo nella risoluzione dei problemi della città.

“Siamo a Pontelungo per dare un segnale alla città per stare in mezzo al popolo – afferma Nicola Podio -, siamo un gruppo di ex ragazzi ora cinquantenni con la volontà di andare ad amministrare una città di cui conosciamo bene i problemi. Tanti albenganesi mi fermano e ci chiedono una mano, mi parlano di sicurezza e degrado cittadino, un problema, per quanto nelle competenze di un sindaco, che deve essere risolto. Naturalmente la collaborazione con le forze dell’ordine è fondamentale“.

E sul perché inaugurare un point a Pontelungo precisa: “Vogliamo essere dove ci sono i problemi e dare soluzioni per risolverli. Questa è una zona un po’ problematica, e abbiamo ben chiare le soluzioni, sono sincero non tutti saranno risolti nei cinque anni in cui amministreremo la città, ma sicuramente ci impegneremo, perché sappiamo quali e dove sono le problematiche”.

Il centrodestra questa volta va alle elezioni unito in tutte le sue componenti: “Siamo tutti insieme e sappiamo quali sono i nostri obiettivi, siamo tutti cresciuti negli anni, abbiamo commesso in passato anche alcuni errori che ci hanno fatto crescere. Abbiamo fatto anni di opposizione che però ti insegna a studiare e a ragionare su quelle che sono le scelte amministrative, e gli amici che mi seguono e siedono in consiglio comunale sono diventati molto preparati e hanno competenze enormi“.

“Tutti insieme formiamo una squadra di grande capacità e sono certo che saremo un gruppo molto coeso e preparato a risolvere i problemi. La compagine si è unita intorno al mio nome senza nessuna difficoltà con grande passione e disponibilità. Il mio nome uscito alcuni mesi fa, è stato individuato da una squadra unita, compatta e coesa che ha trovato subito unità e una grande dimostrazione di maturità. Quello che mi ha reso particolarmente orgoglioso nell’individuazione del mio nome come candidato è stato il rapporto con gli amici che è stato eccezionale“, conclude Nicola Podio.