Albenga, lite in via Trieste: intervengono i carabinieri

Albenga. Ha richiesto l’intervento dei carabinieri la lite tra extracomunitari avvenuta intorno alle 17 di oggi in via Trieste ad Albenga.

Secondo quanto accertato, per motivi ancora da accertare tra i due stranieri sarebbe scoppiato un acceso diverbio; un terzo si è messo in mezzo, cercando di tranquillizzarli. Sono poi intervenuti i militari, che hanno sedato la lite scortando via uno dei due “contendenti”.

A denunciare l’episodio è Diego Distilo, il presidente del consiglio comunale, che ha deciso di inviare ai giornali un video dell’accaduto: “Una cosa vergognosa che accade nel pieno di pomeriggio – spiega Distilo – Grazie di cuore alle forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente. Ora la maggioranza commenterà che non è successo nulla, che tutto è sotto controllo”.

“Povera la nostra Albenga: mentre il centro storico è in fiore il resto della città è abbandonato. Ma d’altronde da un amministrazione che lancia il messaggio di ‘non abbassare la testa davanti ai manganelli’ non ci si può aspettare altri risultati”.