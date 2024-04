Albenga. In occasione del decennale dell’iniziativa “Rêves de Gosse” organizzata dall’Aero Club di Savona e della Riviera ligure per “Les Chevaliers du ciel” e la collettività ingauna, realizzata con l’istituto comprensivo di Albenga ed il supporto dei Lions Club e dei Rotary Club della zona, e di tutti gli Enti aero portuali, oggi venerdì 5 aprile nell’aula magna scuola secondaria di primo grado Mameli-Alighieri si è svolta l’inaugurazione dell’opera realizzata dal maestro Flavio Furlani ed Anais Tiozzo con la collaborazione di giovanissimi abili e diversamente abili seguiti dai loro docenti.

L’evento si è svolto in occasione del decennale dell’evento di “Rêves de Gosse”, il grande appuntamento internazionale patrocinato dalla presidenza della Repubblica francese, dal Senato, da vari organi istituzionali e d’oltralpe, sponsorizzato da consolidate realtà imprenditoriali che, nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2014 ha fatto tappa per la prima volta in Italia all’aeroporto Panero di Villanova d’Albenga.

Un progetto di integrazione tra giovani abili e diversamente abili, un evento sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica francese giunto, in allora, alla sua diciottesima edizione. Un’iniziativa di grande valore educativo morale e intellettuale per la quale il Presidente dell’Aeroclub di Savona e della riviera ligure Mauro G. Zunino ha chiamato a condividerne lo sforzo organizzativo i Rotary ed i Lions, la società di gestione dell’aeroporto e principalmente gli istituti scolastici del comprensorio ingauno.

L’associazione “Chevaliers du Ciel” ha portato in volo 214 bambini, giovani dagli 8 ai 14 anni, che hanno terminato il lungo percorso didattico iniziato con l’anno scolastico per far vivere loro un’esperienza indimenticabile. Il progetto pedagogico “un volo di fantasia per realizzare un mondo di amicizia” ha visto alunni disabili e normodotati provenienti dagli istituti comprensivi Albenga 1 e 2, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, impegnati insieme in un percorso didattico psicologico che, attraverso la realizzazione di disegni e di un’opera artistica in ceramica eseguita sotto la guida degli artisti Flavio Furlani e Anais Tiozzo, sono stati gradualmente avvicinati all’idea di volare, realizzando il loro battesimo del volo nella giornata del 6 giugno 2014.

Alla distanza di 10 anni, l’iniziativa tuttora rappresenta una insuperabile occasione di promozione per il comprensorio ingauno, un esempio ammirevole ed insuperabile del valore dell’inclusione attraverso un cambiamento di visione sulla disabilità e sulle unicità. In tale occasione rievocativa ha trovato spazio un interessante e produttivo incontro tra operatori di giustizia minorile di Francia e di Italia. l’elemento più interessante dell’incontro ha riguardato le normative e i progetti, le procedure indirizzate a sostituire le pene detentive e la stessa conclusione a sentenza dei processi con attività di recupero riabilitazione, di rieducazione, di mediazione presa in carico rivolte ai ragazzi con problemi comportamentali di devianze sociali, di violazione della legge penale affinché possano trovare e ritrovare una prospettiva di vita e di futuro rispettosa della convivenza civile e dei ruoli di cittadinanza consapevole e responsabile.

Sono intervenuti: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il sindaco di allora Giorgio Cangiano, gli Ambasciatori dei Chevaliers du Ciel, per l’Italia, Mauro G. Zunino (presidente onorario dell’Aero Club e responsabile dell’evento 2014) per la Francia Gerard Barbier, il professor Riccardo Badino e la professoressa Mara Grossi, in prima linea per gli istituti didattici nel 2014, il presidente del Lion Albenga Host Giancarlo Mancuso, Emanuela Preve per il Rotary, il presidente dell’Aero Club 2024 Alessandro Betti.

E’ stato proiettato il filmato “Reves de Gosse Albenga 2014” riepilogativo dell’evento; il documentario è stato presentato da M. G. Zunino all’assemblea presso il Senato della Repubblica francese e distribuito a tutti i partecipanti con un ampio risalto per il territorio e le infrastrutture.

Reperibile su Youtube nelle due edizioni, quella di promozione prima dell’evento al fine di proporre la tappa sull’aeroporto di Villanova d’Albenga e quella di conclusione. Alcuni scatti significativi degli eventi sono state proiettate durante gli interventi, mentre altre erano esposte nell’Aula Magna dell’Istituto. Per ricerche: Les Chevaliers du Ciel-Reves de Gosse ). Le 27 edizioni precedenti – la 28 Edizione presentata in data 5 aprile 2024 al Senato di Parigi.