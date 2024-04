Albenga, il sindaco Tomatis: “Amministrazione all’avanguardia anche nelle nuove tecnologie e strategie comunicative”

Albenga. Il sindaco di Albenga Rccardo Tomatis interviene in merito al connubio turismo, comunicazione e innovazione.

“La nostra amministrazione – spiega -si è dimostrata all’avanguardia anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie e di strategie comunicative efficaci, che messe a disposizione della città di Albenga fanno ogni giorno la differenza. Parliamo dell’implementazione di ScopriAlbenga: è stato rivoluzionato per offrire un’esperienza turistica ancora migliore. Abbiamo aggiornato il sito per renderlo più user-friendly e perfettamente fruibile anche da cellulare”.

“Ora si può trovare tutto ciò che si cerca in modo più semplice e veloce. Abbiamo lavorato sodo su contenuti ed indicizzazione, per garantire che ogni ricerca venga soddisfatta e si possa scoprire tutto ciò che Albenga ha da offrire. I risultati sono arrivati: le visite sono aumentate in modo significativo”, aggiunge.

“Che dire dei nostri canali social? Sono diventati un punto di riferimento per informazioni e promozioni turistiche. Vi poniamo in evidenza le esperienze uniche che offriamo e le storie dei turisti che hanno vissuto Albenga in prima persona. Insomma, i nostri canali social e il nostro sito aiutano i turisti a scoprire tutte le novità e vivere Albenga al massimo”, conclude.