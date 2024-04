Albenga, il professor Alberto Mantovani ha incontrato i liceali: focus su importanza di vaccini e scienza

Albenga. Si è svolto questa mattina (23 aprile), al teatro Ambra, l’incontro tra il noto patologo, immunologo e divulgatore scientifico Alberto Mantovani e gli alunni del liceo Giordano Bruno.

Un focus sull’importanza della scienza e dei vaccini, ma ha anche esposto i suoi studi e le prospettive future per la prevenzione e cura del cancro.

Poi non si è sottratto alle domande preparate dagli studenti sia su aspetti personali (come si fa ad entrare nel mondo della ricerca? e come mai ha iniziato?) a quelle più mediche e tecniche sulle patologie.

L’incontro, a cui ha preso parte anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, è stato organizzata da Lions Host Albenga e dal liceo Bruno.