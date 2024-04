Albenga, il gruppo “Insieme per il futuro” a Ciangherotti e Porro: “Criticano l’amministrazione perché vuole ascoltare i cittadini”

Albenga. Il gruppo consigliare e lista “Insieme per il Futuro con Tomatis Sindaco” di Albenga interviene in merito alla polemica per il presunto utilizzo elettorale della pagina Facebook del Comune di Albenga.

“Nella fase di ‘eccitazione elettorale’, fatta di segnalazioni ed esposti prontamente archiviati, forse i consiglieri comunali Porro e Ciangherotti dimenticano che questa amministrazione comunale ha posto, sin da subito, grande attenzione alle esigenze dei cittadini delle singole frazioni – dicono dal gruppo – Attenzione che non significa realizzazione di opere ‘tutto e subito’, ma una programmazione decennale per portare a termine diversi progetti di cui la cittadinanza ha bisogno”.

“Per rimarcare che le cose promesse in campagna elettorale dall’amministrazione Tomatis sono state realizzate, ricordiamo, tra le altre, l’inaugurazione della nuova pista ciclabile, che consente ai cittadini delle due frazioni, Bastia e Leca di poter, in sicurezza, arrivare ad Albenga in bicicletta, o viceversa, ai molti lavoratori che in quelle zone lavorano, di utilizzare finalmente un tracciato sicuro. Ed ancora l’inaugurazione della nuova piazza a Leca, che ha permesso di meglio veicolare il traffico, spesso congestionato anche dalla vicinanza delle scuole; le asfaltature delle strade in regione Prai e Cantone; la progettazione e l’impostazione del rifacimento della vecchia scuola al fine di farla diventare un centro aggregativo e polifunzionale per il paese di Bastia, effettuato dopo segnalazione e di concerto con la stessa popolazione”.

“È la prima volta che un’amministrazione viene attaccata perché organizza incontri con i cittadini per meglio comprendere i bisogni delle varie zone, raccogliere suggerimenti ed individuare le priorità. Come gruppo consigliare e lista ‘Insieme per il Futuro’ siamo a fianco del sindaco e degli assessori uscenti, auspicando di percorrere insieme ai cittadini, del centro città e delle frazioni, i progetti che porteranno a migliorare la qualità di vita dell’Albenga del prossimo futuro. Per questo motivo siamo a disposizione di chiunque voglia sottoporci le proprie idee e progetti, dai più piccoli ai più importanti, per inserirli nel programma elettorale dei nostri prossimi cinque anni”.