Albenga, Ginetta Perrone (Forza Italia): “Degrado ai giardini di Piazza Pertini. Amministrazione assente”

Albenga. “Degrado ai giardini di piazza Pertini, a Vadino (Albenga)”. Lo denuncia la candidata consigliere comunale per Forza Italia, Ginetta Perrone, che questa mattina ha effettuato personalmente un sopralluogo nell’area.

“I giardini, destinati al gioco dei bambini e al relax delle famiglie, sono attualmente in uno stato di abbandono che rasenta l’inaccettabile, con erbacce che raggiungono l’altezza di oltre un metro e mezzo, – ha proseguito Perrone. – Non sono certo una pertica, ma ho trovato erbacce alte quanto me in aree dove i nostri bambini dovrebbero poter giocare in sicurezza.”

“Questa situazione di degrado diffuso, in una Vadino completamente dimenticata da tempo, è simbolo dell’incapacità gestionale e della mancanza di attenzione dell’amministrazione comunale uscente, guidata dal sindaco del Pd Riccardo Tomatis, nei confronti delle esigenze basilari dei cittadini e del decoro urbano. Da dieci anni a questa parte, l’amministrazione Tomatis ha dimostrato una disattenzione cronica verso la manutenzione ordinaria e la sicurezza degli spazi pubblici, elementi fondamentali per la qualità della vita urbana”.

Ginetta Perrone, con il supporto di Forza Italia, “si impegna a ripristinare la dignità e la fruibilità dei giardini di Piazza Pertini e di tutti gli spazi pubblici della città dedicati ai bimbi, mettendo al centro dell’agenda politica l’ordine, la sicurezza e il benessere dei cittadini”.

“È tempo di cambiare rotta. Albenga merita un governo locale che finalmente ponga al centro delle sue politiche il benessere dei suoi abitanti, compreso le mamme e i loro bimbi, e la cura del suo patrimonio comune. Con Forza Italia, questo sarà possibile”, ha concludo Perrone.