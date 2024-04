Albenga, convocato il consiglio comunale: per la prima volta nella consiliatura si terrà di domenica

Albenga. Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo ha convocato il consiglio comunale. La seduta è in programma domenica 14 aprile alle ore 18.

“Per la prima volta – spiega Distilo – ho voluto convocare il consiglio di domenica poiché probabilmente anzi quasi sicuramente sarà l’ultimo consiglio comunale dove il sottoscritto sarà presidente. Ho voluto farlo di domenica per aprire alla cittadinanza tutta la possibilità di partecipare in modo che anche i nuovi candidati che scenderanno in campo nelle elezioni comunali, con il Partito Democratico di Riccardo Tomatis o con il centro destra di Nicola Podio, possano capire come si svolge una seduta di consiglio comunale”.

“La convocazione di domenica – aggiunge il presidente del consiglio comunale – è un omaggio alla città, ai consiglieri comunali tutti, che hanno partecipato in questi cinque anni e anche per una mia profonda gratitudine per aver ricoperto questo ruolo, sempre svolto con grandissima serietà malgrado alcuni in consiglio abbiano provato a mettermi in cattiva luce”.

“Ad oggi rimarrò l’unico presidente del consiglio comunale della storia di Albenga ad essere durato per tutto il mandato in carica”, conclude Distilo.