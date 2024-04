Albenga, Ciangherotti (FI): “Buca in viale Martiri della Foce, pessima gestione della viabilità”

Albenga. “In questi giorni cruciali per la nostra amata Albenga, abbiamo assistito a un’esibizione lampante della totale inefficienza dell’amministrazione comunale uscente. In un momento in cui la città dovrebbe accogliere i suoi turisti ospiti e cittadini con la massima efficienza e sicurezza, l’inettitudine gestionale ha raggiunto livelli inaccettabili”.

Lo dichiara Eraldo Ciangherotti capogruppo e coordinatore di Forza Italia ad Albenga.

“Nonostante le promesse elettorali, che hanno visto l’amministrazione attuale quasi inseparabile dalla betoniera dell’asfalto, la buca in viale Martiri della Foce rimane un simbolo indelebile del loro fallimento. Una presenza costante e pericolosa che, non solo mette a rischio l’incolumità di chi percorre quelle strade, ma anche la credibilità di chi ci governa”.

“L’apice di questa gestione scellerata si è manifestato alla vigilia di Pasqua e oggi, nel giorno del rientro, quando, anziché risolvere il problema alla radice, si è optato per una soluzione d’emergenza: deviare il flusso veicolare in entrata verso via al Piemonte. Questa decisione, presa all’ultimo momento, non fa altro che confermare la natura ad intermittenza dell’operatività di questa amministrazione, incapace di pianificazione e previdenza”.

“È sconcertante pensare che, in momenti di grande affluenza turistica, la prima impressione di Albenga per molti sia stata una deviazione, frutto di una gestione miopica e reattiva piuttosto che proattiva e lungimirante” aggiunge l’esponente forzista.

“Noi, del centrodestra di Albenga, rimaniamo perplessi e preoccupati per questa modalità di operare, che sembra più un tentativo disperato di mettere una pezza temporanea piuttosto che risolvere i problemi strutturali della nostra città. Auspichiamo che questi episodi rappresentino gli ultimi colpi di coda di un’amministrazione comunale che ha dimostrato di essere non solo incapace, ma anche troppo piena di sé per ammettere i propri limiti e le proprie mancanze”.

“Noi ci impegniamo a lavorare per una Albenga migliore, con una visione chiara e un impegno concreto verso soluzioni durature che mettano al primo posto la sicurezza, l’accoglienza e il benessere dei cittadini e dei visitatori. È tempo di voltare pagina e dare inizio a un capitolo nuovo e luminoso per la nostra città” conclude.