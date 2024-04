Albenga, anziano affetto da Alzheimer si smarrisce nelle campagne: rintracciato e tratto in salvo dai carabinieri

Albenga. Ormai da molte ore non era più riuscito ad avere notizie del padre di 85 anni, affetto dal morbo di Alzheimer, così un uomo di Albenga ha chiesto aiuto ai Carabinieri tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Le ricerche sono scattate immediatamente e la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Albenga ha allertato le varie pattuglie sul territorio.

Una volta verificato che l’anziano non fosse già stato preso in cura dagli ospedali della provincia, i militari si sono concentrati nelle ricerche.

L’anziano è stato trovato poco dopo in stato confusionale mentre vagava in un campo periferico ad Albenga, disorientato ma in buone condizioni di salute.

Trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti, l’anziano è stato poi dimesso ed ha potuto riabbracciare suo figlio, che nel frattempo era stato informato degli stessi carabinieri circa il ritrovamento del padre.

Dall’arma sottolineano che “la sicurezza delle persone resta costantemente la nostra priorità, soprattutto verso le fasce più deboli è sempre e costantemente ai massimi livelli ed interventi di questo genere sono all’ordine del giorno. Per noi è molto importante far sapere ai cittadini della provincia di Savona che possono contare sul tempestivo intervento dell’Arma dei Carabinieri quando vengono segnalate situazioni di criticità”.