Albenga. Come da tradizione l’amministrazione comunale con il vice sindaco Alberto Passino ha portato i saluti augurando buona festa ai fedeli convenuti per festeggiare la fine del Ramadan.

Raccolti in preghiera dalle 7 alle 9, allo stadio Riva, hanno pregato sotto la guida dell’Imam Abdullah Belaziz.

La comunità islamica tramite uno dei suoi rappresentanti, Said Boussetta, ha voluto “ringraziare l’amministrazione e l’associazione Calcio Albenga per aver concesso lo spazio per la festa”.

Finito il digiuno, interrotto dopo la preghiera, tutti invitati ad un buffet.