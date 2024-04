Albenga, aggredisce i controllori sul bus e scappa: fermato dai carabinieri e trovato in possesso di cocaina

Albenga. Ancora un arresto dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia d’Albenga. L’ultimo episodio risale al pomeriggio di venerdì scorso, quando i militari hanno fermato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio, pregiudicato, trovato in possesso di droga, un bilancino e soldi provento dell’attività illecita.

Nello specifico, i carabinieri ingauni sono intervenuti in viale Pontelungo per via di uno straniero che, a bordo di un autobus della linea “TPL”, stava aggredendo due controllori.

Alla vista dei militari, l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato in regione Pontelungo inferiore. Una volta sottoposto a più approfondito controllo è stato trovato in possesso di 7 involucri in cellophane di colore bianco contenenti sostanza stupefacente (cocaina), del peso complessivo di 4,40 grammi, nonché un bilancino di precisione e 140 euro provento dell’attività illecita.

Il 34enne pertanto è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’arrestato è stato temporaneamente trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga in attesa dell’udienza di convalida svolta nella mattinata successiva, conclusasi con la convalida dell’atto e il rinvio dell’udienza al prossimo 13 giugno 2024.