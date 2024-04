Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Progetto con Costa Crociere in crescita, farà conoscere la nostra città in tutto il mondo”

Albenga. “Partnership mirate, collaborazioni costruttive e visione ad ampio raggio fanno la differenza quando si parla di sviluppo di una città. Gli esempi in questo senso, per quanto concerne la nostra amministrazione sono tantissimi”. Lo afferma, in una nota, Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e in corsa per il secondo mandato.

Nella sua disamina delle attività realizzate dalla sua amministrazione, Tomatis si sofferma su “un progetto in particolare, quello sviluppato con Costa Crociere. Negli ultimi anni, infatti, quest’ultima ha dimostrato di apprezzare Albenga. Non solo propongono gite ed escursioni nella nostra città, ma ci mettono anche ‘in vetrina’ davanti a migliaia di persone. Grazie alle loro proposte, sempre più persone hanno l’opportunità di conoscere meglio Albenga”.

“Dopo aver visto la nostra città nel video promozionale a bordo della nave, già oggi parecchi decidono di metterla nella lista delle destinazioni per gite a terra. Siamo soddisfatti di come questa collaborazione sta crescendo e dell’opportunità che ci offre di far conoscere Albenga al mondo intero. Quando la partnership si sarà pienamente sviluppata potremo fare conto su una nuova freccia al nostro arco”.

“Continuiamo a lavorare per rendere la nostra città sempre più speciale e accogliente per tutti i turisti, anche sperimentando le strade meno ovvie”, conclude Tomatis.