Albenga 2024, Riccardo Tomatis ha incontrato i cittadini di Leca: “Confronto partecipato e costruttivo”

Albenga. “Un incontro molto partecipato durante il quale, a farla da padrone, è stato il confronto costruttivo con i cittadini e i rappresentanti delle associazioni”. Il sindaco Riccardo Tomatis commenta con queste parole l’incontro “Giunta in Tour” tenutosi ieri sera, giovedì 18 aprile, alle opere parrocchiali di Leca.

“Dopo una prima parte della serata dedicata ai grandi temi al centro dell’attività amministrativa in questi 5 anni, sono stati illustrati alcuni degli interventi eseguiti nella frazione e quelli programmati”.

Ha infatti proseguito il sindaco: “Tra gli interventi che stiamo portando avanti mi preme sottolineare quello della messa in sicurezza di Regione Bra: come è stato fatto per Strada Cantone e Praie, recentemente riasfaltate, interverremo in maniera importante e decisiva anche su questa via”.

“Inoltre verranno posizionate telecamere di videosorveglianza, laddove non presenti, e ripristineremo quelle già esistenti. Come richiesto da molti residenti, e con il supporto della polizia locale, contrasteremo il fenomeno di chi parcheggia in maniera indiscriminata e lo faremo anche attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini”.

Uno dei temi più discussi è stato il senso unico in via Carducci “voluto per questioni di sicurezza”: “La strada in quel punto è particolarmente stretta e con una scarsa visibilità e per questo abbiamo voluto sperimentare il senso unico in quel tratto di strada. Ovviamente, a seguito di una sperimentazione che durerà 6 mesi, saranno fatte le valutazioni del caso”, ha precisato l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha concluso sottolineando come il confronto con i cittadini sia stato “il valore aggiunto della serata, utile per portare avanti un percorso di crescita importante per la città”.

“Questi cinque anni sono stati segnati dalla pandemia, che di fatto ha bloccato tutte le attività, compresa quella amministrativa per quasi due anni e dalle guerre che hanno determinato un aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Noi malgrado questo non ci siamo mai fermati e abbiamo sempre continuato a lavorare per il nostro territorio. Continueremo a farlo con serietà e programmazione. Ringrazio vivamente tutti gli abitanti della frazione che sono intervenuti”, ha concluso.

Gli incontri de “La Giunta in tour” proseguiranno nelle prossime settimane a San Fedele e Lusignano.