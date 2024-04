Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Grande attenzione agli impianti sportivi: investire sullo sport vuol dire investire in salute e benessere”

Albenga. “Investire sullo sport vuol dire investire in salute e benessere”. Ne è convinto il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, la cui amministrazione ha sempre avuto “grande attenzione per gli impianti sportivi”.

“In questi cinque anni abbiamo potenziato gli impianti sportivi di Albenga – afferma – e questi investimenti hanno contribuito al successo straordinario delle nostre società sportive. Lo sport è fondamentale per salute, divertimento dei giovani, aggregazione sociale, integrazione e molto altro. Attraverso lo sport trasmettiamo valori come il rispetto di avversario e regole, essenziali soprattutto oggi”

Tra gli interventi più significativi ricorda “la sostituzione della pavimentazione al Palaleca, con un nuovo materiale che migliora le prestazioni sportive e garantisce più sicurezza. Lo stadio Riva è stato oggetto di diversi interventi, a seguito della realizzazione del campo in erba sintetica del 2019, quali l’impermeabilizzazione delle tribune e l’adeguamento della sicurezza sia dal punto di vista dell’idoneità statica che da quello finalizzato ad ottenere il CPI (certificato prevenzione incendi). Da sottolineare la messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche nella piscina comunale”.

“Abbiamo realizzato una pista ciclabile, finanziata per 600 mila euro attraverso fondi PNRR destinati a questo tipo di viabilità (oltre a 170 mila euro di risorse comunali investiti per la realizzazione dei gabbioni a protezione dell’argine). Nel 2021 abbiamo dato la possibilità di assistere nella massima sicurezza (posizionando maxischermi) alla fase finale dei campionati europei in piazza a migliaia di persone nella massima sicurezza”.

“Questi interventi promuovono lo sport ma migliorano anche la nostra qualità della vita, offrendo spazi sicuri e accessibili per la pratica sportiva ed il tempo libero – aggiunge Tomatis – Grazie agli impianti sportivi di alta qualità e al territorio straordinario adatto alle attività all’aperto, Albenga è da anni scelta per importanti eventi sportivi, come Dritti all’Isola, la XCO città di Albenga, il Rally Storico dei Monti Savonesi e molti altri. Eventi che portano benefici economici alla città ed offrono visibilità nazionale e internazionale, come la partenza della 7^ tappa del Giro Donne che ha messo Albenga sotto i riflettori del mondo. E l’abbiamo fatto insieme”.