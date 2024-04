Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Forte attenzione a sociale e inclusione: abbattimento barriere architettoniche, segnaletica stradale e asfalti”

Albenga. “La forte attenzione al sociale e al tema dell’inclusione dell’amministrazione Tomatis si evince anche dagli interventi strutturali. In tal senso il Comune ha dato vita al Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) per rendere Albenga più accessibile per tutti”. Lo ricorda, in una nota, il sindaco uscente (in corsa per il secondo mandato) Riccardo Tomatis.

Afferma il sindaco: “Grazie alla nostra amministrazione, che ha affidato un incarico professionale e ha destinato risorse ad hoc, la nostra città diventerà sempre più inclusiva ed accogliente.

In quest’ottica stiamo anche migliorando la segnaletica stradale ed asfaltando gli attraversamenti pedonali”.

Continua il sindaco: “La programmazione è fondamentale per rispondere ai bisogni di tutte le cittadine e cittadini. Continueremo su questa strada, per costruire davvero una città alla portata di tutti”.