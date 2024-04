Albenga 2024, Nicola Podio inaugura il point elettorale in viale Pontelungo: “Presenza e ascolto”

Albenga. È in programma sabato 6 aprile in viale Pontelungo ad Albenga l’inaugurazione del “PodioPoint”, il primo point elettorale del candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Con l’apertura della nuova sede elettorale di viale Pontelungo, inauguriamo un punto di incontro e ascolto aperto a tutti i cittadini, ma anche un nuovo modo di fare amministrazione, a contatto diretto con le sfide e le esigenze quotidiane degli albenganesi – spiega Podio -. Viale Pontelungo è la porta d’ingresso che dà il benvenuto ai residenti e ai visitatori nella nostra città. Il degrado e l’insicurezza stanno minando da tempo l’immagine di quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più suggestivi di Albenga. A subirne le conseguenze non sono soltanto i residenti, ma anche gli imprenditori che lavorano sul territorio in modo onesto e nel rispetto delle leggi”.

Sottolinea il candidato sindaco albenganese: “Con la mia amministrazione, il municipio tornerà ad essere la casa degli albenganesi e il tavolo di confronto con il sindaco sarà una routine, non un’eccezione. Con l’amministrazione Podio, è il Comune che va dai cittadini, non il contrario. Il PodioPoint è uno spazio aperto a tutti, un luogo di condivisione di idee e progetti. Iniziamo da qui”.

Il taglio del nastro del nuovo “PodioPoint” è fissato per sabato 6 aprile alle ore 17 in viale Pontelungo, 58. Lo stesso giorno, al mattino, alle 11 è in programma il secondo “Caffè con Nicola” presso il “Caffè Maresa”, in via Giuseppe Mazzini, 22.

“Non ho la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma ho deciso di candidarmi a sindaco perché voglio affrontare le sfide di Albenga insieme ai cittadini, al loro fianco, e non dietro ad una scrivania”, conclude Podio.