Albenga 2024, Nappi pronto a presentare candidati consiglieri e programma elettorale

Albenga. Venerdì 5 aprile alle 20.30 al teatro Don Pelle di San Giorgio d’Albenga si terrà il secondo incontro con la cittadinanza proposto da Francesco Nappi, candidato sindaco di Albenga sostenuto da Italia Unita-Stop Europa, Sovranisti per l’Italia e il Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno.

Durante la serata Nappi presenterà il programma e candidati consiglieri: “E soprattutto si parlerà dell’ospedale Santa Maria di Misericordia”, precisa

“L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, associazioni culturali, sportive di volontariato. A chiunque abbia a cuore il futuro di Albenga. Stiamo lavorando per l’Albenga che verrà e lo si è potuto vedere anche a livello mediatico. Noi non stiamo partecipando alla bagarre messa in atto a suon di insulti dal sindaco uscente Riccardo Tomatis e dal suo rivale di centrodestra Nicola Podio. Noi siamo in campo per lavorare e per il fare. Questo incontro sarà la prova di cosa abbiamo preparato per Albenga”.

“Ora tocca agli albenganesi esserci venerdì e soprattutto esserci per dare un cambiamento di rotta di questa città, un cambiamento a favore della cittadinanza. Così come dovrebbe essere e non come fa la classica politica, piena di interessi personali e di bugie da incantatore di serpenti”.