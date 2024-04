Albenga 2024, la lista “Insieme per il Futuro con Tomatis Sindaco” scende in campo

Albenga. Scende in campo anche per queste elezioni comunali, in programma il prossimo 8 e 9 giugno, la lista “Insieme per il Futuro con Tomatis Sindaco” a sostegno di Riccardo Tomatis.

“Dopo cinque anni vissuti intensamente dai banchi della maggioranza – spiegano – la squadra si ripresenta compatta per continuare il lavoro iniziato già con l’amministrazione di Giorgio Cangiano”.

“Ripartiamo con entusiasmo perché rimanga forte la spinta riformista di questa città. Accanto a molti consiglieri comunali uscenti ci saranno volti nuovi della società civile, professionisti, studenti, imprenditori del turismo, del mondo floricolo e agricolo, persone legate allo sport e alla cultura, medici, mamme e papà, impegnati nel mondo del lavoro e del volontariato.Una squadra coesa, accomunata dal forte amore per Albenga: la città è cambiata, ma ci sono ancora tante cose da fare”, aggiungono.

“Chiediamo il supporto di tutti quelli che credono necessario proseguire con questo modo di fare politica: sempre propositivo e all’ascolto delle richieste dei cittadini, anche quando impongono riflessioni e scelte nuove. Per questo chiediamo il contributo di tutti per portare al nostro Sindaco Riccardo Tomatis idee e nuove proposte. Nei prossimi giorni la Lista Insieme per il Futuro presenterà alla città tutti i candidati”, concludono.