Albenga 2024, il 7 aprile l’inaugurazione del point elettorale di Riccardo Tomatis

Albenga. E’ in programma domenica 7 aprile alle 18 l’inaugurazione del point elettorale di Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per il secondo mandato.

Il point si trova in viale Martiri della Libertà 18 e la sua inaugurazione vuole essere “un momento speciale per incontrarci, condividere idee e ‘fare spogliatoio’ insieme. Ma soprattutto, sarà un’opportunità per ascoltare suggerimenti ed idee per rendere Albenga un posto ancora migliore”.

“Voglio conoscere le opinioni e le proposte di tutte e tutti, perché solo insieme possiamo fare la differenza – aggiunge Tomatis – Non vedo l’ora di incontrarvi e di trascorrere una serata piena di energia e passione per il nostro bellissimo Comune”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.