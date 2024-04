Albenga 2024, Francesco Nappi ha chiuso la sua lista: ecco i nomi

Albenga. E’ ormai chiusa la lista “Uniti per Albenga” che supporta la candidatura di Francesco Nappi a sindaco della città delle Torri. La lista è appoggiata dal Movimento Italia Unita-Sovranisti per L’Italia e dal Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno.

La lista è composta: Massimo Ceriani Delfino, imprenditore nel ramo sicurezza; Maria Antonia Arcaisi, pensionata ex volontaria di Croce Rossa; Diego Savio, dipendente Trenitalia; Monica Sonzogni, addetta alle vendite; Bortot Vendramino, ex ispettore superiore della Polizia di Stato; Francesco Fiato, agente di commercio; Gian Piero Sciarrone, consulente d’impresa; Sirio Gandolfi, imprenditore; Simona Maggiari, estetista.

Mercoledì 24 aprile dalle 10 alle 13 il candidato sindaco Nappi ed il suo gruppo saranno presenti al mercato settimanale (all’altezza dell’istituto Trincheri) per raccogliere le firme necessarie a presentare ufficialmente la lista agli uffici elettorali del Comune. Inoltre, i candidati saranno disponibili per un confronto con i cittadini circa “la situazione in cui versa la sanità locale, con un ospedale in procinto di diventare a gestione privata”.

“Stranamente di questa notizia, ovvero la privatizzazione ospedale e la mancanza di un pronto soccorso, nessuno parla. Forse è un argomento che scotta. Alcuni preferiscono tergiversare pensando di farla franca – dichiara il candidato sindaco Francesco Nappi – Invece sbagliano perché abbiamo scovato la documentazione necessaria, sappiamo bene a chi dare la colpa della vendita dell’ospedale e della privatizzazione. Abbiamo documenti firmati, indicazioni di cosa succederà all’ospedale Santa Maria della Misericordia e di quali servizi, o meglio disservizi, sarà dotato”.

Venerdì 26 aprile una delegazione del gruppo “Uniti per Albenga” effettuerà una ispezione a reparti ed ambulatori del nosocomio ingauno per una ulteriore verifica.

Per quel che riguarda la campagna elettorale, confermata l’appuntamento ad Albenga, a supporto di lista e candidato sindaco, con il leader di Indipendenza Gianni Alemanno, Marco Rizzo e l’avvocato Marco Mori.