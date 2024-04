Albenga 2024, ecco i nomi Udc in lista a sostegno di Nicola Podio

“L’Udc scende in campo ad Albenga. E lo fa piazzando cinque pezzi da “novanta” nelle liste che andranno a sostenere il candidato sindaco del centro destra, Nicola Podio”. Lo afferma il segretario provinciale dello scudocrociato, Roberto Pizzorno, che aggiunge: “Il nostro partito sarà presente ad Albenga con uomini e donne che si ispirano ai valori cristiani e si mettono al servizio della cittadinanza”.

“In un momento in cui la politica sembra sia lontana dalle persone, noi vogliamo invece essere vicino a tutti coloro che hanno bisogno anche soltanto di una parola di conforto. Ad Albenga, da mesi, insieme al professor Cosimo Luppino abbiamo incontrato, ascoltato, aiutato, tante persone che stanno vivendo un momento difficile della loro esistenza. I giovani, che sono il nostro futuro, ci hanno chiesto di aiutarli a trovare un lavoro onesto, pulito, sicuro e di fare in modo che le prossime generazioni possano vivere un mondo migliore. E poi gli anziani che lamentano i tanti disservizi della nostra sanità”.

“Come Udc, ci faremo carico di tutto questo, e non solo in campagna elettorale, ma anche alla conclusione di questa tornata”.

E il segretario Pizzorno svela poi i primi nomi in corsa per la tornata elettorale: “L’Udc, come detto, avrà uomini e donne inseriti nelle liste del centro sestra. Il coordinatore di Albenga e Valli Ingaune, Cosimo Luppino, professore, filosofo e grande conoscitore del territorio, sarà inserito nella lista civica del sindaco. Con lui anche la giovanissima Gaia Ariel Traversi, da anni impegnata nel mondo del volontariato e presidente di una associazione onlus che si occupa della gestione di una casa Famiglia. Altri tre candidati in quota Udc, come si era fatto alle comunali di Savona del 2021, saranno in lista con Forza Italia. Si tratta di Vivian Lanzetti, imprenditrice agricola, volto conosciuto del mondo sportivo ingauno per essere in forza nella squadra femminile dell’Albenga calcio dopo varie esperienze in campo professionistico. E poi ancora, l’imprenditrice Vittoria Giani, presidente di una associazione culturale che si occupa prevalentemente di servizi sociali, accoglienza umanitaria, integrazione sociale ed immigrazione. Il terzo nome è quello di Marco Bravo, dipendente in una azienda ingauna, impegnato da anni nel mondo sportivo e del volontariato”.

“Poi ci sono altri nomi che potrebbero rafforzare la lista del sindaco o di Forza Italia, il cui nomi per ora sono top-secret” conclude il segretario Pizzorno.