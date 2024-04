Albenga 2024, continua il tour di Riccardo Tomatis: “Frazioni fondamentali per la crescita della città”

Albenga. “Continua il nostro viaggio de “La giunta in tour”, che domani alle toccherà la frazione di Leca. Dopo il bellissimo e arricchente incontro di Bastia della scorsa settimana, siamo pronti e carichi per raccogliere ulteriori suggerimenti e proposte. In questi anni abbiamo lavorato tanto per migliorare la nostra città in tutte le sue componenti”.

Così il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sulla campagna elettorale in corso per le prossime elezioni comunali inguane.

Appuntamento giovedì 18 aprile alle opere parrocchiali di Leca d’Albenga, alle ore 21.00: “Le frazioni sono fondamentali nel processo di crescita, che ha visto e continuerà a vedere Albenga. Vi invitiamo a percorrere con noi questo viaggio, che domani vedrà i cittadini di Leca come protagonisti” aggiunge.

“Guardare insieme al futuro della nostra città passa dalla condivisione. Per questo vi invitiamo a scriverci a info@riccardotomatissindaco e a seguirci anche sulla nostra pagina facebook Tomatis_Sindaco” conclude Tomatis.