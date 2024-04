Alassio, in consiglio il rendiconto 2023: pressione fiscale ridotta e quasi 18mln di euro di risultato di amministrazione

Alassio. Dopo l’approvazione nel corso dell’ultima giunta comunale e la presentazione nella riunione dei capigruppo, il rendiconto 2023 del Comune di Alassio (risultato della deliberazione del consiglio comunale del 25 maggio 2023, avente ad oggetto gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche relative all’azione e ai progetti da realizzare nel corso del mandato) verrà portato all’attenzione del consiglio comunale di stasera, martedì 9 aprile.

“Si tratta di un rendiconto molto positivo – dichiara l’assessore al bilancio Patrizia Mordente – da cui emerge un risultato di amministrazione pari a ben 17.759.187,90 euro. La parte accantonata è costituita dal cosiddetto ‘Fondo crediti di dubbia esigibilità’, che ammonta a 5.556.703,83 euro ed è calcolato in base alla normativa vigente; dal ‘Fondo contenziosi’, pari a 8 milioni e 300 mila euro; dall’accantonamento di 47.392,54 euro per gli arretrati contrattuali dei dipendenti dell’Ente e da una parte vincolata di 2.073.296,06 euro. Infine, vi è la parte destinata agli investimenti, che ammonta a 614.040 euro, da saldare alla società FS Sistemi Urbani per l’acquisizione del parcheggio La Piccola”.

“La parte disponibile, che l’amministrazione ha la possibilità di destinare nel corso dell’anno – prosegue Mordente – è invece di 1.167.755,47 euro. Siamo soddisfatti anche perché, come si evince dalla relazione allegata al rendiconto, nel 2023 vi è stata una riduzione della pressione fiscale, con una percentuale del 2,2% rispetto al precedente esercizio, pari a circa 600 mila euro. Questo dato ci fa ben sperare rispetto al concretizzarsi di una riduzione fiscale da consolidarsi in tutto il mandato, in linea con la politica dell’assessorato che ha attualmente allo studio tutte le manovre da attuare per muoversi in questa direzione”.