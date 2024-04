Alassio, il 25 aprile al via la prima edizione del concorso “Shopping col sorriso”

Alassio. Ad Alassio sta per avere inizio il nuovo concorso “Shopping col sorriso”, organizzato dall’assessorato al commercio del Comune di Alassio in collaborazione con il consorzio Alassio “Un Mare di Shopping”.

Questo nuovo concorso, che sarà attivo dal 25 aprile al 26 maggio, è dedicato ai residenti e ai turisti che, a fronte di un acquisto minimo di 50 euro spesi in un unica giornata presso le attività aderenti, potranno partecipare con una cartolina da imbucare nell’apposita urna situata in piazza Matteotti all’estrazione di un premio finale e nominare l’esercizio commerciale “dove sono di casa la cortesia e il sorriso nell’accogliere i clienti”.

In palio per il vincitore un premio del valore di 1.000 euro composto da un set di valigie offerto dal consorzio Alassio Un Mare di Shopping, un trattamento spa e una cena per due persone offerti dal Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, una confezione di prodotti cosmetici offerta da Acqua di Alassio e una torta di alta pasticceria con il logo del concorso offerta dalla pasticceria Simo – La pasticceria che sognavo.

Nell’ambito dell’iniziativa, oltre al fortunato proprietario della cartolina vincente, verrà inoltre premiata l’attività commerciale più “sorridente”, ovvero quella che nell’ambito del concorso riceverà il maggior numero di voti.

L’estrazione della cartolina vincente e la premiazione si svolgeranno domenica 2 giugno contestualmente ad uno spettacolo del comico Andrea Demarco, volto del programma Zelig che farà risaltare l’accoglienza che Alassio dedica ai suoi ospiti.

“Con questa nuova iniziativa – dichiara l’assessore al commercio Franca Giannotta – desideriamo rendere omaggio ai residenti e ai turisti che sostengono con i loro acquisti l’economia alassina e desideriamo al tempo stesso rendere omaggio ai commercianti e ai titolari dei bar e dei ristoranti della nostra città che dimostrano da sempre una grande cortesia nell’accogliere i propri clienti”.

Il regolamento completo del concorso e l’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa sono presenti nel sito www.alassiounmaredishopping.it.