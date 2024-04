Alassio, è l’ingauno Costantin Nederita di 17 anni la vittima dell’incidente mortale sull’Aurelia

Albenga-Alassio. È il 17enne Costantin Nederita la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella notte appena trascorsa, tra il 7 e l’8 aprile, ad Alassio.

Di origini moldave, classe 2006, è nato a Pietra Ligure, ma era residente con la famiglia ad Albenga e frequentava l’istituto Falcone di Loano, dove la notizia si è subito diffusa tra i tanti ragazzi che lo conoscevano.

Era amante dello sport e frequentava un corso di kickboxing presso la palestra Full Metal Club di Albenga, sotto la supervisione del noto coach alassino Alessandro De Blasi.

Queste le parole del suo allenatore, contattato dalla redazione di IVG: “Una notizia terribile. Costantin era un ragazzo d’oro, di una serietà ed educazione eccezionali. Si impegnava sempre tantissimo ed io avrei voluto premiare quell’impegno inserendolo già nel circuito delle gare tra professionisti, ma purtroppo non c’è stato tempo. Per i ragazzi del corso era un amico fraterno, siamo davvero distrutti per l’accaduto”.

Il lutto ha colpito l’intera comunità ingauna, come testimoniato dalle parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Una tragedia immane di fronte alla quale non ci sono parole, solo l’immenso dolore per una giovane vita spezzata. A nome mio, dell’amministrazione e di tutta Albenga esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il sinistro, come detto, si è verificato nella notte, intorno a mezzanotte, nel tratto di Aurelia che collega Alassio e Albenga. Il giovane, in sella alla sua moto, stava procedendo proprio dalla città del Muretto in direzione di quella ingauna.

All’improvviso ha perso il controllo del mezzo, per cause sconosciute, ed è andato ad impattare violentemente contro un muro laterale. Purtroppo, inutili i soccorsi: sul posto, i vigili del fuoco, ambulanza e automedica.

La salma, su cui non verrà eseguita autopsia, si trova in questo momento presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga dove decine di persone, tra cui tantissimi giovani, si sono già recati per rendere omaggio al suo ricordo.

I funerali saranno con ogni probabilità fissati e comunicati già nel pomeriggio odierno (8 aprile).