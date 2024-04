Al via la raccolta porta a porta per le attività commerciali: “Poco spazio per i bidoni nei locali”

Savona. Si terrà mercoledì un incontro tra i commercianti savonesi per confrontarsi, ancora una volta, sulla raccolta porta a porta, nuova modalità di conferimento dei rifiuti avviata da oggi a Savona per le attività commerciali.

Per gli esercenti ci sono ancora alcuni problemi da risolvere: “Ci sono ovviamente delle criticità, frutto anche dell’esperienza avuta in altre realtà come Alassio e Finale – evidenzia Carlomaria Balzola, presidente di Fipe Confcommercio della provincia di Savona -. Molte volte nuove tipologie di raccolta erano difficilmente compatibili con il lavoro pratico. Abbiamo delle perplessità: molte attività devono liberare degli spazi interni da adibire alla raccolta dei rifiuti. Mi complimento con Tiziana Borreani e Maurizio Di Adamo lavoro importante di sinergia tra le parti”.

Tra i suggerimenti di Fipe a Sea-s e al Comune un servizio aggiuntivo: “Ci siamo permessi di segnalare quanto un metodo promiscuo tra raccolta porta a porta e il passaggio di un furgoncino a determinati orari per il conferimento diretto sarebbe un grandissimo aiuto, soprattutto in una zona come la Darsena dove ci sono molti locali”.

Dai commercianti arriva anche la richiesta di punire chi si comporta scorrettamente: “Abbiamo sottolineato al Comune di sanzionare chi non conferisce i rifiuti correttamente anche tramite l’aiuto del sistema di videosorveglienza. Chi lavora in maniera inadeguata dev’essere sanzionato”.

“Dobbiamo valorizzare la nostra città se vogliamo creare delle prospettive come Savona candidata a capitale della cultura. Dobbiamo migliorare insieme l’immagine di Savona e il decoro urbano, oltre che sensibilizzare i nostri associati”, ha concluso Balzola.

I bar, i ristoranti, e le mense sono coinvolti per la raccolta di organico, vetro, cartone, imballaggi in plastica; gli altri esercizi che si occupano di preparazione dei cibi o che in generale producono rifiuto organico sono coinvolti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica. Gli altri negozi saranno coinvolti generalmente per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica.

Per illustrare come funzionerà la nuova raccolta rifiuti il Comune ha calendarizzato diversi incontri con i titolari delle attività interessate sia in Comune che nella sede di Sea-s. Tra febbraio e marzo, il personale di Sea-s ha incontrato i titolari delle attività interesate per illustrare i dettagli del nuovo servizio e consegnare le dotazioni necessarie.

“Siamo solo all’inizio e siamo disponibili al confronto – sottolinea Tiziana Borreani, referente Fipe Savona – ma ci sono alcune criticità. Gli orari di ritiro non sono consoni, in Darsena le attività sono una vicina all’altra e l’esposizione della spazzatura fuori compromette il lavoro degli altri. Oggi è il primo giorno e alcuni devono ancora iniziare. E’ un grande carico per i gestori dei locali. Nei prossimi giorni chiederemo al Comune un confronto per migliorare le criticità”.

“Non abbiamo lo spazio dove mettere la spazzatura – ha detto Pasquale Tripodoro titolare di un bar in piazza Pertini -. Vogliamo fare la raccolta differenziata, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di farla senza creare problemi alla gente. In questo modo lasciamo i bidoni fuori dal locale”.

Dello stesso avviso anche due baristi di via Paleocapa e della Darsena. “Non so se ce la faremo e cosa ci comporterà, abbiamo locale molto piccolo. Lasciando poi la spazzatura fuori temiamo che si sparpagli e si creino anche problema di pulizia e decoro“.

“Non abbiamo problemi di spazio – commenta il titolare di Farinata e Pizza di via Servettaz – perchè non produciamo tanti rifiuti, unica criticità i sacchetti troppo piccoli per contenitori di plastica grossi”.