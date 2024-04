Al Teatro Chebello di Cairo un musical per ragazzi sul fenomeno del bullismo

Cairo Montenotte. E’ andato in scena ieri, al Teatro Chebello, “Doppio Lustro i 10 Doni della Sorte” di Antonio Barra e Daniela Tessore, organizzato dal Comune di Cairo Montenotte in collaborazione con la Franco Tessore Associazione Culturale e il Presidente Aldo Giannuzzi e Music Style L’Atelier delle Voci, un progetto per la sensibilizzazione al fenomeno del bullismo aperto alle scuole elementari e medie di Cairo Montenotte, Carcare, Altare e Cosseria.

Il Musical è stato realizzato dai Ragazzi di MusicStyle e dai ragazzi del LabFabTheatre di Cairo Montenotte con la straordinaria partecipazione dello special Guest, il Musical Performer, Michelangelo Nari (disco d’oro 2006, protagonista di “SanremoMusical”, de “la Bussola e il cuore” con Amedeo Minghi, “Shrek”, “Forza venite gente”, ecc…) con la speciale partecipazione del regista Antonio Barra e del Soprano Daniela Tessore.

Come spiegano gli ideatori, “L’intento è stato quello di offrire uno spettacolo che parla ai ragazzi, affinchè credano nei propri sogni, nonostante le difficoltà della vita e del bullismo come accade al protagonista Gabriele. Una storia a lieto fine per non smettere di sognare e per aver la forza di affrontare le prese in giro. Il bullismo è un argomento di attualità e questo musical offre ai giovani un modo nuovo per conoscerlo ed affrontarlo. Uno spettacolo costruito su dialoghi e parodie di canzoni conosciute che coinvolgono i ragazzi. Tutti abbiamo un sogno e le tappe per raggiungerlo sono importanti, si può “inciampare e perdersi” lungo il cammino, ma la cosa importante è rimettersi in piedi e non smettere di credere in se stessi”.

Un tripudio di applausi, dei ragazzini incollati alla poltroncina del teatro che hanno seguito, passo passo, una storia che è stato successo. Ecco i protagonisti: Gabriele Ferraro, Sofia Perrone, Antonio Barra, Giulia Bertin, Livia Kamberaj, Raffaella Garrone, Giusy Varaldo, Martina Ravazza, Valentina Gai, Giorgia Ravazza, Alice Santaguida, Arianna Garulli, Roberta Blangero, Valentina Ponzone, Giada Santaguida, Daniele Pistone, Marco Ferrieri, Leonardo Luisi, Leonardo Gorrino, Aurora Fracchia, Sofia Velaj, Greta Ferrari, Gabriele Parodi, Fulvio Ravera, Enzo Oniceto, Carlo Leone, Sara Oddera, Azzurra Luisi, Susanna Pennino, Massimo Ravazza, Maria Livia Rodino, Maria Luisa Rodino, Alberto Ferraro, Aldo Giannuzzi, Sara Baldi, Loredana Piccaluga e Sergio Baldi.