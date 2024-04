Accademia Agroalimentare, riaperte le iscrizioni ai corsi di Tecnico di filiera vinicola e Tecnico per la transizione digitale nell’agroalimentare

Sono riaperte fino al 26 luglio 2024 e iscrizioni ai due percorsi ITS dell’Accademia Ligure Agroalimentare per Tecnico Superiore responsabile della produzioni e delle trasformazioni nella filiera vitivinicola e Tecnico superiore nelle tecnologie 4.0 per la transizione digitale delle filiere agroalimentari.

I due corsi si sono infatti regolarmente avviati nel mese di marzo 2024 ma per entrambi sono disponibili ancora alcuni posti, pertanto vi è la possibilità, per chiunque possegga un diploma di scuola secondaria superiore, di inserirsi in itinere e svolgere il percorso, che terminerà entro la fine del 2025.

Ricordiamo che i corsi ITS permettono di conseguire un diploma di grande valore tecnico-professionale, in grado di consentire un rapido inserimento nel mondo del lavoro, grazie ad una preparazione che unisce in modo unico contenuti di livello universitario con capacità e conoscenze derivanti dal mondo delle professioni.

Il settore agroalimentare infatti, al quale si indirizzano i due percorsi, è sempre più alla ricerca di giovani risorse in grado di operare con competenze aggiornate ed evolute e con padronanza di metodologie e tecniche necessarie a rimanere al passo con le evoluzioni sempre più rapide del mondo del lavoro.

I percorsi, lo ricordiamo, sono completamente gratuiti perche’ finanziati da Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Attenzione: le domande dei candidati per i posti ancora disponibili verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, pertanto il bando potrà chiudersi prima della scadenza prevista ovvero a raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.

Per tutte le informazioni visitare il sito www.itsagroalimentare.liguria.it o contattare il numero 370 1585428.