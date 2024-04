A10, tamponamento: una persona resta incastrata nelle lamiere dell’auto, code direzione Ventimiglia

Genova. Brutto incidente questa mattina sulla A10 che ha visto coinvolte due vetture. L’incidente è avvenuto all’altezza di Cogoleto, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione Ventimiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo lo contro, una delle due auto sarebbe finita contro il guardrail all’interno della galleria Terralba ovest, distruggendosi: un’occupante dell’auto è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e portarlo in codice giallo dal San Paolo di Savona, insieme ad un altro ferito.

L’incidente è avvenuto prima delle 6, ma le conseguenze si sono protratte per diverse ore: nel momento in cui scriviamo sulla A10 in direzione di Ventimiglia si registrano ancora code per almeno due chilometri tra Arenzano e Varazze.