A10, due incidenti e cantieri: viabilità in tilt con 7km di coda

Savona/Albisola/Spotorno. Con il fine settimana alle porte e i cantieri attivi è un venerdì da bollino arancione quello per le autostrade della Liguria. Ricordiamo che i cantieri dopo lo stop per le vacanze pasquali sono tornati attivi e ora verranno stoppati solo per il ponte del 25 aprile e 1 maggio.

Code causati da incidenti che si sono verificati sia su Savona che su Genova. Quindi per quanto riguarda la A10 (direzione Ventimiglia) sono due i tratti che stanno mettendo a dura prova gli automobilisti. Si registrano infatti 3km di coda tra Albisola e Bivio A10/Inizio complanare Savona per incidente. L’automobilista è stato trattato sul posto dal 118.

Coda di 4km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Pegli sempre causa incidente.

Disagi provocati dai lavori per quanto riguarda invece l’Autofiori dove si registrano 3km di coda (direzione Ventimiglia) tra Spotorno e Finale Ligure.