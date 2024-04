A Savona giochi da tavolo per tutti con il Clan Baldanders

Savona. Sabato 20 aprile dalle 19 nella sua sede in via Ermanno Maciocio 5 il Clan Baldanders Savona 7 organizza una serata di giochi da tavolo per tutte le età: si inizierà con “Sarabanda” e “Intesa Vincente” e si proseguirà con la tombola.

La partecipazione costa per gli adulti 15 euro e i bambini sotto i 12 anni 10 euro, inclusi una pizza margherita e le bevande. Il costo per chi desidera solo giocare è 5 euro.

Per iscriversi basta compilare il form all’indirizzo. Per informazioni occorre contattare Matteo al numero di cellulare 347.7480970.