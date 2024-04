A Murialdo arriva il commissario prefettizio che traghetterà il Comune alle elezioni di giugno

Murialdo. Era ormai inevitabile visti i numerosi tentativi, invani, di approvare il bilancio, l’ultimo la scorsa settimana quando la votazione del Consiglio comunale di Murialdo ha fatto registrare cinque favorevoli, altrettanti contrari e un astenuto.

E’ quindi decaduta l’amministrazione guidata dall’ormai ex sindaco Giacomo Pronzalino, e nella giornata di ieri il Prefetto di Savona, dott. Carlo De Rogatis, ha nominato il viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero, dirigente in servizio nella sede savonese, “Commissario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo al medesimo i poteri spettanti al sindaco, alla giunta ed al Consiglio fino alle prossime consultazioni elettorali, previste per l’8 ed il 9 giugno 2024”.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della mancata approvazione da parte dell’ente locale del bilancio di previsione 2024/2026, previa diffida notificata a tutti i consiglieri, così come previsto dal Testo unico sull’ordinamento degli enti locali.

Il dott. Freccero si è insediato in data odierna negli uffici comunali, assumendo i primi contatti con il segretario comunale ed il personale presente.