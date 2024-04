A Cairo Montenotte arriva “Game Upi”: sport, salute e sociale

Cairo M. Il prossimo 21 maggio dalle 8.30 alle 13.30 a Cairo Montenotte si svolgerà l’evento “Game Upi: Tutti in gioco, nessuno escluso” promosso dalla Provincia di Savona e dedicato agli studenti del Liceo Calasanzio Carcare e dell’Istituto F. PatettaAppunt, correlato al progetto “Sprint, corsa verso un futuro inclusivo e sano”.

L’evento, svolto in coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale sezione territoriale di Savona, si avvale della preziosa collaborazione delle società sportive locali ASD Basket Cairo, ASD Vesima Tennis Club, ASD Cairese 1919 e Atletica Cairo in collaborazione con la Città di

Cairo Montenotte, il CONI Comitato Regionale Liguria e Delegato CONI Savona.

Il progetto “Game Upi, tutti in campo, nessuno escluso è l’iniziativa dell’Unione Province Italiane, finanziata dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – per promuovere nelle Province lo sport di comunità. Consiste in una serie di eventi di sensibilizzazione ad uno stile di vista sano, stimolando la pratica sportiva e le attività che sviluppano le abilità motorie dei giovani, anche con disabilità, e delle loro famiglie, per costruire insieme una società più inclusiva.

Game Upi vede impegnate 20 Province che, insieme ad associazioni sportive, enti sociali e scuole, per tutto il 2024 metteranno in campo eventi di aggregazione sportiva in un percorso di conoscenza e crescita sociale attraverso lo sport e la promozione della salute.