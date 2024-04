A Cairo l’Avis chiama, gli studenti del Patetta rispondono: “Presenti!”

Cairo Montenotte. Nella giornata di giovedì 18 aprile l’autoemoteca, gestita dall’Avis Provinciale di Savona, ha fatto tappa nella sede di via XXV Aprile dell’IIS Patetta di Cairo Montenotte. Gli studenti che si sono proposti per iniziare a donare sangue sono stati talmente tanti che non è stato possibile soddisfare tutti. Moltissimi ragazzi, inizialmente propostisi per effettuare la sola idoneità, si sono sentiti trasportati dal momento e hanno richiesto di procedere con una donazione diretta.

Insomma, un risultato incoraggiante, che è stato costruito nel corso del tempo: grazie alla costante e preziosa collaborazione della referente, Marina Colonna, e della dirigente scolastica, Monica Buscaglia, l’Avis Comunale di Cairo interviene abitualmente per incontri informativi con le classi quarte, per poi proporre agli stessi studenti, l’anno successivo, di entrare a far parte della grande famiglia Avis. Mentre gli alunni che si erano già prenotati procedevano con la compilazione del questionario anamnestico, la visita con il medico e, infine, il prelievo, il resto degli alunni delle classi quinte hanno partecipato ad un incontro di follow up con i volontari Avis, di tutte le sezioni della Valbormia (Mallare, Millesimo, Calizzano, Cengio, Altare, Carcare e Dego) durante il quale si è parlato delle varie tipologie di donazione, Sangue intero, Plasma e della tipizzazione per diventare potenziale donatore di midollo osseo (ADMO).

Una risposta come quella di giovedì permette di avere fiducia nel futuro, sicuri che il ricambio generazionale dei donatori, aspetto cruciale al mantenimento dell’autosufficienza del sangue, è su un’ottima strada. Appuntamento al prossimo 6 maggio, quando l’autoemoteca tornerà all’IIS Patetta, questa volta nella sede di via Allende. Parteciperanno gli alunni del plesso oltre a chi non è riuscito a donare giovedì.