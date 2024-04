25 aprile, questa sera a Savona la tradizionale fiaccolata con i cortei

Savona. Questa sera torna la tradizionale fiaccolata con i cortei per le vie della città per il 79esimo anniversario della Liberazione.

I cortei organizzati da ANPI, FIVL, ARCI e dalle SMS, partiranno dai diversi quartieri alle 20 e arriveranno in piazza Martiri accompagnati dalla banda Forzano.

Alle 21 deposizione di una corona d’alloro al Monumento della Resistenza, intervento del sindaco e orazione ufficiale del prof. De Bernardi.

In occasione di questo evento in piazza Martiri sarà proiettato il video girato il giorno dell’inaugurazione della statua che quest’anno compie 50 anni. Quel giorno di 50 anni fa sul palco l’allora sindaco Carlo Zanelli, politici e amministratori dell’epoca, tra cui spicca la figura di Sandro Pertini che da lì a pochi anni sarebbe diventato Presidente della Repubblica.

Sono in programma diversi eventi: la 4 quattro giorni di iniziative è iniziata sabato 20 aprile alle ore 11 in piazza Martiri della Libertà, proprio davanti al Monumento, con la performance di Silvia Margaria per il festival Connexxion dal titolo Bandite, realizzata con la collaborazione di ANPI e Associazione “A Campanassa” e con la partecipazione degli sbandieratori del Comitato Palio Castell’Alfero (AT).