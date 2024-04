Savona. In alcune località della nostra provincia sono già cominciate da diversi giorni, ma avranno il loro culmine nella giornata di oggi, 25 aprile, le celebrazioni per Festa della Liberazione. Diverse le iniziative organizzate nelle località della provincia per ricordare un anniversario storico per l’Italia, ancora denso di significati a livello politico.

SAVONA

Questa mattina alle 10 al Sacrario dei Caduti alla Resistenza, nel Cimitero Monumentale di Zinola, è stata deposta la corona d’alloro e l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti leggerà il “Giuramento di Mauthausen”. A seguire il vescovo Calogero Marino presiederà la messa, concelebrata dal vicario della parrocchia Santo Spirito e Concezione don Luis Becerra.

Ieri sera la fiaccolata e i cortei verso piazza Martiri della Libertà dove è stato proiettato su un maxischermo di un video girato dall’allora diciannovenne studente universitario Mauro Cerulli il 20 aprile 1974 (cinquant’anni fa), giorno dell’inaugurazione del “Monumento alla Resistenza” di Agenore Fabbri, che si terrà il 24 aprile sera in piazza Martiri della Libertà dopo l’arrivo dei cortei con fiaccolate dai quartieri.

ALBENGA

Il savonese celebra la Festa della Liberazione

Grande partecipazione ieri sera, mercoledì 24 Aprile, in occasione della Fiaccolata lungo il Cammino della Memoria ad Albenga. Una serata piena di emozioni durante la quale i ragazzi del Liceo G.Bruno hanno letto alcuni brani per ricordare il cammino che i 59 Martiri furono costretti a percorrere dalle case ‘Incis’, luogo della detenzione e degli interrogatori, verso il bunker dell’esecuzione alla Foce del Centa.

Oggi la giornata di celebrazioni è iniziata alle 9 con la funzione religiosa nella Cattedrale S. Michele Arcangelo e la deposizione fiori al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre. Alle 10 è prevista la partenza del corteo verso piazza del Popolo e deposizione corona d’alloro al monumento dei Partigiani, seguirà l’orazione Ufficiale di Loris Viari Ufficio Presidenza Anpi Genova.

Si conclude con il corteo verso il Sacrario della Foce del Centa per l’omaggio ai Martiri (percorso: Viale Martiri della Libertà – Viale Italia – Lungomare C.Colombo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico G.Verdi. Alle 18 è in programma il concerto della Liberazione nei Giardini Pubblici Libero Nante. Esibizione dell’accademia Musico-Vocale Ingaunia “E.Marcelli”.

LAIGUEGLIA

Celebrato questa mattina a Laigueglia la Festa di Liberazione del 25 aprile. Alle 9,30 il sindaco Giorgio Manfredi, altri membri dell’Amministrazione Comunale e le forze dell’ordine insieme alle autorità civili e militari si sono radunati in piazza della Libertà per la deposizione della corona di alloro al Monumento e alle Lapidi ai Caduti.

Il 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con la fine dell’occupazione nazista e la caduta del fascismo. È una festa nazionale, simbolo della Resistenza, della lotta partigiana condotta dall’8 settembre 1943 che ogni anno viene celebrata a Laigueglia con la partecipazione dei rappresentanti dell’Anpi.