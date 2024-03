Yepp Albenga alla Fiera dell’Outdoor con tre giorni di musica dal vivo

Albenga. Anche Yepp Albenga partecipa alla Fiera dell’Outdoor in programma il 15, 16 e 17 marzo. I membri dell’associazione animeranno la centralissima piazza del Popolo.

Oltre alla proposta di sport di strada, fedele allo spirito dell’evento organizzato da Comune di Albenga, grazie alla posizione strategica della piazza Yepp Albenga proporrà anche una tre giorni di musica dal vivo, coinvolgendo numerosi talenti esordienti della zona, molti dei quali frequentano il Liceo musicale di Albenga.

La proposta di sport, in continuità con l’anno precedente, prevede dimostrazioni di skateboard e slackline a cura di giovani volontari e istruttori qualificati. Queste due discipline, adatte a svolgersi in città, vengono portate avanti dall’associazione già da alcuni anni, in quanto coerenti con la visione dell’associazione di restituire ai giovani gli spazi urbani affinché li vivano come propri e si dedichino ad attività sane.

La proposta di musica quest’anno sarà particolarmente pregevole in quanto darà spazio a numerose band e solisti tra cui giovani interpreti di brani e album originali come Gabriele Caridi, Sara Montella e Karn, insieme a varie band nate e coltivate nel Centro Giovani YEPP Albenga come i Juggheads.

Le attività si svolgeranno nei seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per maggiori informazioni visitare i canali di Yepp Albenga sui social Instagram e Facebook.