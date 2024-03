Violenza contro i sanitari, Natale (Pd): “Sono da condannare. I professionisti vengano messi nelle condizioni di operare in sicurezza”

Martedì 12 marzo si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, istituita nel 2022. La pandemia dovuta al Covid e le sue gravi e importanti conseguenze hanno acuito ulteriormente il fenomeno.

“I numeri sulle aggressioni al personale sanitario e socio sanitario pubblicati da ordini e organizzazioni sindacali obbligano a intervenire – afferma il segretario del Pd Liguria Davide Natale – la Giornata nazionale di educazione e prevenzione di fronte a questi numeri assume un significato maggiore: la violenza nei confronti degli operatori sanitari è inaccettabile, il rispetto nei confronti del personale è indispensabile ed essenziale”.

Le quotidiane aggressioni che si registrano nei diversi presidi ospedalieri sono da condannare con forza. Manifestiamo la nostra vicinanza e solidarietà a chi subisce aggressioni e vessazioni e nel contempo chiediamo che tutti i professionisti vengano messi nelle condizioni di operare in sicurezza e tranquillità – conclude Natale – per questo serve incrementare i finanziamenti alla sanità pubblica per migliorare l’organizzazione del Sistema sanitario”.