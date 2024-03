Villa Zanelli, Mij (M5S): “Perderà valore quando verrà posizionato il rigassificatore di fronte ad essa”

Savona. Il consigliere comunale del M5S a Savona, Federico Mij, interviene a proposito dell’inaugurazione di Villa Zanelli avvenuta il 25 marzo.

“Da un lato il presidente della Regione viene a fare la passerella a Villa Zanelli, dall’altro alcuni esponenti del Partito Democratico si indignano perché la bellissima villa in stile liberty, appena ristrutturata, non viene riconsegnata ai cittadini – dichiara – Ebbene vorremmo ricordare al presidente Toti che la bellissima villa che è venuto ad inaugurare perderà un gran valore quando di fronte ad essa, a 2 chilometri e poco più, verrà posizionata la Golar Tundra per, minimo, 17 anni. Opera di cui lui è commissario straordinario per la realizzazione e che non ha mai osteggiato, nemmeno per il suo impatto su tutto il comparto turistico”.

“Al Pd che si indigna perché la villa diventerà un hotel di lusso a spese dei cittadini, invece, ricordiamo che questo esito è stato preparato accuratamente dai loro vecchi rappresentanti in Regione e che volevano fare ben di peggio. L’idea era infatti quella di cartolarizzare Villa Zanelli e venderla ai privati. Subentrò poi la giunta Toti che optò per la soluzione che vediamo ora realizzata, non certo la migliore possibile ma vedere gridare allo scandalo da chi voleva fare anche di peggio risulta un po’ grottesco.”