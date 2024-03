Viaggio della memoria e inaugurazione del giardino dei Giusti: tra i protagonisti il liceo Grassi di Savona

Savona. Due importanti iniziative hanno visto protagonista il Liceo Scientifico “O. Grassi” in quest’ultimo periodo: il viaggio regionale della memoria e l’inaugurazione del Giardino dei Giusti di Savona.

Il viaggio della memoria dal 25 al 29 febbraio a Cracovia – Auschwitz – Birkenau e Varsavia, a cui hanno partecipato due studentesse, Elena Castangia e Elisabetta Minuto, della classe 5H, accompagnate dalla docente prof.ssa Monica Pastorino.

Le studentesse, insieme ai compagni di classe Matteo Fazzina, Camilla Gaxha, Mattia Piccone, Giada Prato, Giada Zavala, hanno vinto il concorso regionale della Shoah, elaborando una presentazione sulla trasmissione della memoria tra testimoni della deportazione ebraica e politica e le nuove generazioni.

L’inaugurazione del giardino dei Giusti, che si è svolta il 6 marzo presso i Giardini del Prolungamento di Savona, alla quale hanno aderito le classi 3D e 3C. Gli studenti hanno scelto di approfondire, tra i Giusti, la conoscenza su Don Pino Puglisi, dopo un percorso di riflessione e studio sulle vittime della mafia, coordinato dalle docenti Monica Pastorino e Sara Vivaldo.

L’idea nasce da una proposta di Libera Savona, che in rete con l’Associazione Gariwo ha voluto realizzare anche a Savona, come a Milano e in altre città europee e mondiali, un giardino dedicato ai Giusti tra le Nazioni e a quanti hanno difeso la giustizia e legalità, sacrificando la vita.

Hanno aderito al progetto quasi tutti gli Istituti superiori e gli Istituti comprensivi della provincia savonese e molte associazioni del territorio. L’Ente Scuola Edile ha permesso la realizzazione concreta del percorso.

La dirigente, i docenti coinvolti e il Liceo tutto “è orgoglioso che i suoi studenti abbiano compiuto questo cammino di conoscenza sui temi umani e civici della memoria delle vittime delle guerre, delle ingiustizie, dell’Olocausto e della mafia; l’auspicio è che gli studenti siano e si sentino effettivamente testimoni e portatori degli ideali di democrazia, giustizia, legalità e rispetto civile”.