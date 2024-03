Vela paralimpica, Andora ha ospitato la prima prova del campionato regionale ligure

Andora. Ha preso il via, con le due giornate organizzate dal C.N. Andora nel fine settimana del 16 e 17 marzo, la terza edizione del Campionato Regionale ligure della classe Hansa 303 di vela paralimpica.

Complessivamente hanno partecipato 14 velisti, di cui sei timonieri al sabato in singolo, e cinque equipaggi alla domenica in doppio: fra tutti, solo due i regatanti scesi in mare in entrambe le giornate.

La brezza tesa del sabato pomeriggio ha dato vita a tre prove molto combattute, in singolo, con il veterano genovese Pierluigi Maresca, quest’anno tesserato per la L.N.I. Savona, subito pronto a vincere la prima, mentre la seconda sfida ha visto prevalere la esperta Eleonora Ferroni della L.N.I. Chiavari, e nella terza regata si è infine imposto Luca Prister, ex “recluta” della L.N.I. Chiavari che adesso non solo tiene il passo dei più bravi ma è anche salito sul gradino più alto del podio nella risoluzione della perfetta parità a 6 punti dei primi tre classificati:

primo Luca Prister (3-2-1); secondo Pierluigi Maresca (1-3-2); terza Eleonora Ferroni (2-1-3); quarto Giulio Cocconi (4-4-4); Donato Del Tufo (5-5-6); quinta Patrizia Castellanza (dns-6-5).

L’aria molto leggera da levante della domenica ha consentito di svolgere solo due prove, ridotte, delle tre previste, con netta prevalenza a punteggio pieno dell’equipaggio della L.N.I. Genova S.P. composto da Patrizia Aytano e Silvia Ghigliazza a 2 punti (1-1), che ha lasciato il 2° posto ai compagni di squadra Enrico Carrea e Giacomo Ghini a 5 punti (3-2). Davvero ottima la terza posizione dell’equipaggio di ex neofiti, in barca dal 2023, composto da Patrizia Castellanza della L.N.I. Arona e Luca Prister della L.N.I. Chiavari a 5 punti (2-3).

Lotta per il quarto posto fra equipaggi della L.N.I. Savona, in cui ha prevalso Edoardo Gallo con il padre Alfonso (5-4), seguito da Furio Nalbi con Roberto Goinavi (4-5), dove questi ultimi sono incappati in entrambe le prove in un desolante buco di vento mentre erano ingaggiati con il gruppetto di testa.

La seconda tappa è in programma alla L.N.I. Santa Margherita Ligure il 6 e 7 aprile.