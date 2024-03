Varazze. Baruffa nella notte a Varazze. Un ferito in maniera lieve. È successo in strada, intorno alle 4, nei pressi di via del Leudo.

Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza della Croce Rossa, coordinata dal 118.

Una ferita sul volto per il ragazzo coinvolto nella scazzottatura, ma, per fortuna, nulla di grave. Il giovane ha rifiutato il ricovero.

Non si conoscono le cause che hanno scatenato la zuffa. Sono stati allertati i carabinieri.