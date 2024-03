Varazze, il lupo colpisce ancora e sbrana due pecore nel recinto di un agriturismo

Varazze. Una lauta cena per i lupi in transito sulle alture di Varazze: questa mattina, nel recinto dell’azienda agrituristica La Fonda, il proprietario ha trovato due pecore dilaniate dall’inconfondibile attacco del re dei predatori.

Con queste, “sono circa un decina gli ovini persi negli anni a causa della presenza del lupo. Questa volta è riuscito (a patto che sia stato uno solo), ad entrare di notte nel ricovero degli animali e ne ha lasciate due vive, le ultime”, spiega l’imprenditore.

“Sono veramente scoraggiato e stanco, non si può andare avanti così perchè non c’è nessun aiuto governativo per chi lavora nel mio settore e deve far fronte, da solo, a queste perdite importanti per un’economia che si basa proprio sul piccolo allevamento – prosegue – Capisco la salvaguardia del lupo e anche che il bosco sia il suo habitat naturale, ma occorrerebbe tutelare anche chi porta avanti un’attività con innumerevoli sforzi”.

Sono già state avvisate le Guardie zoofile regionali che hanno condotto un sopralluogo per cercare qualche traccia utile allo studio del transito dei lupi nel savonese, presenti ormai ovunque e spietati quando incontrano un gregge sul loro tragitto.