Val Bormida, Filse cede a SAT sito per nuovo trattamento dei rifiuti

Provincia. La procedura di evidenza pubblica per la cessione del complesso immobiliare in località Pertite, situato lungo la strada che collega il casello di Millesimo all’abitato di Cengio, ha provvisoriamente assegnato l’area a SAT S.p.a. L’acquisto riveste un valore strategico, oltre che economico, in quanto consentirebbe la realizzazione e la gestione di un impianto pubblico per il trattamento delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione), contribuendo così alla corretta riuscita dell’affidamento della gestione del ciclo dei rifiuti.

Tale decisione tiene anche conto del carattere della potenziale venditrice, Filse S.p.A., la quale è anch’essa vincolata al rispetto e al perseguimento di interessi esclusivamente pubblici. L’aggiudicazione definitiva sarà effettiva solo dopo la verifica della documentazione, entro trenta giorni.

“Grazie alla lungimiranza di un soggetto pubblico partecipato dai Comuni del Bacino savonese, quale è SAT, si apre un percorso virtuoso che unisce la valorizzazione delle frazioni differenziate e gli impianti ad alto contenuto tecnologico, attraverso una riqualificazione produttiva di aree attualmente dismesse e inutilizzate. Tutto ciò potrà soddisfare le esigenze di più Province in un’area logisticamente funzionale, contribuendo a un progetto che porterà la Nostra Regione all’avanguardia nel settore del riciclo” ha affermato il Commissario dell’Agenzia regionale per i rifiuti (ARLIR) Monica Giuliano.

“Questa mattina abbiamo ricevuto la notizia dell’aggiudicazione informale a SAT del sito di proprietà Filse nei Comuni di Cengio e Millesimo, comunemente noto come “Pertite” – aggiunge il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – Si tratta di una notizia di grande rilevanza, poiché rappresenta un’operazione che nell’ambito dell’attuazione dell’affidamento a SAT del servizio di raccolta è stata gestita nei mesi e nelle settimane scorse, condivisa con Tutti gli altri Comuni Soci di SAT. Tale iniziativa offre la possibilità di dare attuazione concreta ed efficace all’obiettivo di miglioramento dell’attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani sul Territorio provinciale”.

“Infatti, il sito in questione potrà ospitare la realizzazione dell’impianto di gestione della parte differenziata, il quale rappresenta un tassello fondamentale con una prospettiva e un obiettivo industriale molto significativo nell’ambito della filiera dell’economia circolare, non solo a livello prettamente territoriale, ma di comprensorio più vasto, oltre che quello solamente savonese” conclude Olivieri.