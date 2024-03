Unità d’Italia: il 17 marzo del 1861 nasceva lo Stato italiano

Italia. Ricorre oggi, domenica 17 marzo, il 163° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia.

Il 17 marzo 1861 segna una tappa cruciale nella storia italiana: la proclamazione del Regno d’Italia, evento culminante di un lungo e travagliato percorso che ha portato alla realizzazione dell’Unità d’Italia. Per Unità d’Italia si intende l’unione sotto il Regno d’Italia di tutti gli Stati italiani che in precedenza erano divisi e soggiacevano alla dominazione straniera.

Il processo che ha condotto all’Unità d’Italia è stato complesso e si è snodato principalmente nel corso del XIX secolo. In questo periodo, l’Italia era divisa in una molteplicità di entità politiche e amministrative, spesso soggette al controllo di potenze straniere. Attraverso alcune figure chiave, come Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso di Cavour e Vittorio Emanuele II, l’Italia ha intrapreso la strada verso l’unificazione.

La figura di Giuseppe Garibaldi è stata fondamentale nell’arruolamento di volontari determinati a combattere per l’unità nazionale. Nel contempo, Camillo Benso di Cavour ha lavorato abilmente negli ambienti diplomatici e politici per ottenere il sostegno internazionale e favorire le alleanze necessarie alla causa unitaria. Infine, Vittorio Emanuele II, re di Sardegna e successivamente primo sovrano del Regno d’Italia, ha incarnato il simbolo dell’unità nazionale.

L’Unità d’Italia ha rappresentato non solo la fine del dominio straniero, ma anche l’unione dei diversi territori della penisola sotto un’unica entità politica. Torino è stata la capitale scelta per il neonato Regno d’Italia, simbolo di un’identità nazionale che si stava consolidando. Questo evento storico ha gettato le basi per lo Stato italiano moderno, delineando il suo percorso verso il futuro.

“Il 17 marzo del 1861 cominciò la storia della nostra comunità nazionale – dichiara il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei – finalmente unita dopo tante prove e difficoltà. Su quel traguardo che è costato il sacrificio di molti, e che ha visto l’impegno di uomini forti e di grande ingegno come il ligure Giuseppe Mazzini, si fonda quanto abbiamo costruito in oltre un secolo e mezzo attraverso due grandi guerre e molte vicende, liete e dolorose”.

“Ricordiamo oggi anche la Costituzione frutto eminente dell’Unità, la Bandiera e l’Inno nazionale – aggiunge il presidente Medusei – Prendiamo in mano oggi il tricolore, grati a chi per questa bandiera ha dato la vita, con l’orgoglio di appartenere alla grande storia che quel simbolo rappresenta e che ci guida nelle sfide e nelle opportunità del presente, dalla pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, all’impegno comune europeo per preservare la pace. Per questo – conclude – ci uniamo spiritualmente come comunità regionale a tutta l’Italia e al Presidente della Repubblica, che dell’Unità nazionale, secondo la nostra Costituzione, è custode e garante”.