Unione e ricordo: il gemellaggio tra Albenga e Villalba è in memoria di Rosy Guarnieri

Albenga. “In una serata storica per le comunità di Albenga e Villalba, è stato approvato all’unanimità il patto di gemellaggio tra i due Comuni, segnando un momento significativo nel rafforzamento dei legami culturali e sociali tra le due città. Questo evento non solo unisce due comunità ma serve anche a rendere omaggio a una figura chiave che ha reso possibile questo legame: Rosy Guarnieri, il primo sindaco donna di Albenga e orgogliosa nativa di Villalba“. A parlare è il consigliere comunale Eraldo Ciangherotti, che ricorda il compianto sindaco.

“Rosy Guarnieri, figura emblematica e pioniera, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia di Albenga. Con una visione innovativa e un impegno costante verso il bene comune, Guarnieri ha lavorato con passione per avvicinare le persone, promuovere valori condivisi e instaurare legami duraturi tra le due città. È stata lei, con il suo spirito indomito e la sua dedizione senza sosta, a promuovere l’idea di un gemellaggio tra Albenga e Villalba, due realtà geograficamente distanti ma unite da un filo invisibile di appartenenza e memoria”, racconta il consigliere forzista.

E prosegue: “In occasione dell’approvazione del patto, ho fatto una richiesta particolare ai colleghi consiglieri comunali di Albenga: inserire nel corpo del patto di gemellaggio un ricordo speciale dedicato a Rosy Guarnieri. Questa proposta, accolta con entusiasmo e approvata all’unanimità, non è soltanto un gesto di riconoscimento per il lavoro e l’impegno di Guarnieri, ma anche un modo per assicurare che il suo spirito e la sua visione continuino a vivere attraverso il gemellaggio. Il patto di gemellaggio tra Albenga e Villalba rappresenta, quindi, molto più di un semplice accordo formale. È un simbolo di unità, di condivisione di esperienze e di un impegno comune verso obiettivi di crescita e sviluppo condivisi. Attraverso questo gemellaggio, le due comunità hanno l’opportunità di avviare progetti congiunti, scambi culturali ed eventi che rafforzeranno ulteriormente il legame tra i due Comuni, onorando la memoria di Rosy Guarnieri”.

Sempre Ciangherotti conclude: “La sua eredità vive non solo nei progetti che ha contribuito a realizzare ma anche nell’ispirazione che continua a offrire alle future generazioni. Il gemellaggio tra Albenga e Villalba è una testimonianza tangibile di come le visioni audaci possano trasformarsi in realtà concrete, creando ponti tra persone e luoghi, al di là delle distanze geografiche. In un mondo in cui la necessità di coesione e solidarietà tra comunità diventa sempre più impellente, l’esempio di Rosy Guarnieri e il gemellaggio tra Albenga e Villalba rappresentano un faro di speranza e di unione, un promemoria che la collaborazione e il rispetto reciproco sono i veri motori del progresso e dell’armonia sociale”.