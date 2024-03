Under 18 femminile, la Studio Ciangherotti Albenga Volley approda alla final four regionale

Albenga. Battendo nettamente, per 3 a 0, prima il Celle Varazze Volley (25-11, 25-7, 25-10) e poi le padrone di casa della Oliflor Sanremo (25-22, 25-16, 25-12), la squadra Studio Ciangherotti Albenga Volley ha conquistato un posto nella final four regionale del campionato Under 18 femminile.

Domenica 24 marzo, al mattino, al palazzetto dello sport di San Bartolomeo al Mare, la squadra Studio Ciangherotti Volley giocherà la semifinale, mentre di pomeriggio, a Diano Marina, disputerà la finale per il primo e secondo posto o terzo e quarto posto, a seconda dell’esito della partita di qualificazione.

“Voglio congratularmi con la squadra di pallavolo Studio Ciangherotti Albenga Volley per i successi ottenuti nel corso di quest’anno – dichiara il dottor Eraldo Ciangherotti, titolare dello studio dentistico sponsor ufficiale della squadra -. L’ultimo, la conquista del posto nelle final four del campionato under 18, è un risultato che non posso che accogliere e festeggiare con enorme soddisfazione. Sono davvero orgoglioso di aver scelto di sponsorizzare questa squadra e questo fantastico sport. Quest’anno, il team under 18 ha dimostrato grande impegno e determinazione, raggiungendo traguardi impressionanti. Con una performance impeccabile, le giovani atlete hanno sconfitto senza troppa fatica il Celle Varazze e hanno blindato il primo posto del raggruppamento battendo anche l’Oliflor Sanremo, qualificandosi così per la final four del campionato. I miei figli e i miei nipoti fanno parte di questa squadra, e l’esperienza estremamente positiva che hanno vissuto, sia in termini di crescita personale che di sviluppo sportivo come piccoli atleti, è stata uno dei motivi che mi ha spinto a sostenere con grande convinzione questa bellissima realtà albenganese. I risultati ottenuti dallo Studio Ciangherotti Albenga Volley sono la testimonianza della dedizione di ogni membro della squadra, nonché dell’eccezionale lavoro dello staff tecnico. Siamo certi che continueranno a brillare nelle finali di categoria il prossimo 24 marzo, portando con sé l’onore e il prestigio del nostro studio. Lo sport della pallavolo ci insegna che con impegno, determinazione e spirito di squadra, ogni sfida può essere superata e ogni sogno può diventare realtà. Faccio le mie congratulazioni al team dello Studio Ciangherotti Albenga Volley per i risultati ottenuti e per l’incredibile impegno dimostrato. Ora continuiamo a sognare, insieme!”.